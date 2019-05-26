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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 09:55

Esenler’de 'li ’na tepkisi

Esenler Dörtyol Meydanı'nda çalışması için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ’na vatandaşlar tepkisi gösterdi. Vatandaşların tepkisi sonrasında araya girerken, İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.


'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Şişli'deki iftar programının ardından çalışması için seçmenin yoğun olduğu Esenler'e geldi. Dörtyol Meydanı'nda bir sokağı gezmek isteyen İmamoğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, ' ve ' diye slogan attı. İstiklal Marşı'nı okuyarak sloganlarını sürdüren vatandaşlar, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşmasıyla birlikte, 'Kahrolsun , Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek tepki gösterdi.



Yaşanan kargaşa nedeniyle polisleri araya girerken, CHP'nin Adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

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