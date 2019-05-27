Başkan Erdoğan: Kimse darbe yapamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıldönümünde "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği adada yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini gördü. Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" dedi. Adada yapımı devam eden otel, cami inşatları ile çevre düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da tamamlandıktan sonra hizmete açılacak. Özellikle yargılama sürecinde kullanılmış yapıların restore edildiği alandaki tüm tarih, görsellerle anlatılacak. 2015'te başlatılan projede otel, bungalov, kafe ve restoranların yanı sıra, Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, helikopter pisti, Özgürlük Platformu, dört ayrı kafe ve restoran, park, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze ve konferans salonu, 27 Mayıs'ı canlandırma yeri ve sergi salonları gibi pek çok yapı yer alıyor...
OY HIRSIZLIĞI TAM BİR FELAKETTİR
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile düzenlenen iftarda bir araya geldi. İstanbul'daki tabloya dikkat çeken Erdoğan, "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir" şeklinde konuştu. "Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinden oynuyorlar. Ekonomimizi yaptırım tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Artık Yassıada idamla anılmayacak, özgürlük ve demokrasiyle anılacak. Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var.
İncelemelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldı.
Başkan Erdoğan, torunları Emine Mahinur Albayrak ve Ahmet Akif Albayrak'a Yassıada'yı anlattı.
14 Mayıs 2015'te temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası da bulunuyor.
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