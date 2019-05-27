Başkan Erdoğan: Kimse darbe yapamaz

27 Mayıs 1960 darbesininolarak yeniden düzenlenen Yassıada'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği adada yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini gördü.Adada yapımı devam eden otel, cami inşatları ile çevre düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da tamamlandıktan sonra hizmete açılacak. Özellikle yargılama sürecinde kullanılmış yapıların restore edildiği alandaki tüm tarih, görsellerle anlatılacak. 2015'te başlatılan projede otel, bungalov, kafe ve restoranların yanı sıra, Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, helikopter pisti, Özgürlük Platformu, dört ayrı kafe ve restoran, park, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze ve konferans salonu, 27 Mayıs'ı canlandırma yeri ve sergi salonları gibi pek çok yapı yer alıyor...

Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile düzenlenen iftarda bir araya geldi. İstanbul'daki tabloya dikkat çeken Erdoğan, "" şeklinde konuştu. "" diyen Erdoğan şöyle devam etti:İncelemelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldı.Başkan Erdoğan, torunları Emine Mahinur Albayrak ve Ahmet Akif Albayrak'a Yassıada'yı anlattı.14 Mayıs 2015'te temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası da bulunuyor.