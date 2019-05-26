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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 05:33

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye giden ekiplere ateş edildi.

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