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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 02:29

Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Demokrasi ve 'nın logosunda detayı

Başkan , 27 Mayıs Darbesi'nin 59'uncu yıldönümünden bir gün önce yeni adıyla Demokrasi ve olan Yassıada'yı ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Başbakan 'in silüetinin görüldüğünü de vurguladı.

Yassıada'nın yeni logosunda Menderes detayı
Başkan , "Demokrasi ve " olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik etti. Başkan Erdoğan, dönemin Başbakanı ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.



Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve gazetecilerle söyleşi yapan Erdoğan, "Yaslıada" olarak ifade ettiği Yassıada'nın ismini 14 Aralık 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirdiklerini anlattı.



LOGODA ADNAN MENDERES'İN SİLÜETİ
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Menderes'in silüetinin görüldüğünü de vurguladı.

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