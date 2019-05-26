Genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik etti. Başkan Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.







Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve gazetecilerle söyleşi yapan Erdoğan, "Yaslıada" olarak ifade ettiği Yassıada'nın ismini 14 Aralık 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirdiklerini anlattı.







LOGODA ADNAN MENDERES'İN SİLÜETİ

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Başbakan Adnan Menderes'in silüetinin görüldüğünü de vurguladı.

