Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti İstanbul mahalle başkanları' ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir ayara geldi. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti İstanbul mahalle başkanları' ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir ayara geldi. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
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