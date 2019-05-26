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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 08:28

'nin adayı belediye bütçesiyle propaganda yaptı

adayı ’nun önceki dönem başkanı olduğu Beylikdüzü Belediyesi, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin bulunduğu Ramazan kolileri dağıtıyor. Belediye bütçesinin seçim çalışmalarına alet edilmesi tepki çekerken, skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise saldırıya maruz kaldı.

İmamoğlu'ndan belediye bütçesinden propaganda

Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yaşanan skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise 'li yetkililer tarafından saldırıya maruz kaldı.

TEHDİT, SALDIRI, KÜFÜR
Üzerlerinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişört giyen kişiler Bahçelievler'in Şirinevler mahallesinde, CHP adayı 'nun propagandası yapmaya başladı. Kamyonla getirdikleri ve üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı ramazan kolilerini vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, dağıtımı yapan kişiler önce vatandaşın telefonunu zorla gasp etmek istedi.

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER
YeniŞafak'ın haberine göre telefonunu vermek istemeyen vatandaşa CHP'li yetkililer saldırı girişiminde bulundu. Olay yerinden kaçmak isteyen vatandaşı kovalayan CHP'li yetkililerin küfür ederek vatandaşı tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yetkililerin ramazan kolilerini boş bir dükkana boşaltıp olay yerinden uzaklaştı.

RAMAZAN KOLİSİNE İMAMOĞLU ETİKETİ
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı.

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