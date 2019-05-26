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'li 'ın başını çektiği kaos korosundan kara propaganda

Ankara'yı S-400'den vazgeçiremeyince kara propagandaya hız verdi. , yalan haberde başı çekti.

'Mall' Street Journal
Ankara'nın ​S-400 füze savunma sistemi alma kararlılığı Batı'nın canını yaktı. , akla gelen her şantajı yaptı. Sonuç alamayınca da dolar üzerinden savaş açtı.
Kaos korosuna, Wall Street Journal gazetesi de katıldı. Türkiye'nin düşmanca davrandığı yalanını attı. "TL'yi yabancılardan oluşan bir para kurulu yönetsin" diye yazdı.



İŞTE KAOS KOROSU
BBC: S-400'ün ilk parçaları haziranda Türkiye'ye taşınacak. ABD yaptırımları da başlayacak.
REUTERS: Türkiye'nin nakit ihtiyacı en az 40 milyar dolar.
NEW YORK TIMES: Türkiye'den yurt dışına kaçış rekor düzeye ulaştı.
AMERİKA'NIN SESİ: Erdoğan S-400 alırsa yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.

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