Ankara'nın S-400 füze savunma sistemi alma kararlılığı Batı'nın canını yaktı. ABD, akla gelen her şantajı yaptı. Sonuç alamayınca da dolar üzerinden savaş açtı.
Kaos korosuna, Wall Street Journal gazetesi de katıldı. Türkiye'nin düşmanca davrandığı yalanını attı. "TL'yi yabancılardan oluşan bir para kurulu yönetsin" diye yazdı.
İŞTE KAOS KOROSU
BBC: S-400'ün ilk parçaları haziranda Türkiye'ye taşınacak. ABD yaptırımları da başlayacak.
REUTERS: Türkiye'nin nakit ihtiyacı en az 40 milyar dolar.
NEW YORK TIMES: Türkiye'den yurt dışına kaçış rekor düzeye ulaştı.
AMERİKA'NIN SESİ: Erdoğan S-400 alırsa yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.
Kaos korosuna, Wall Street Journal gazetesi de katıldı. Türkiye'nin düşmanca davrandığı yalanını attı. "TL'yi yabancılardan oluşan bir para kurulu yönetsin" diye yazdı.
İŞTE KAOS KOROSU
BBC: S-400'ün ilk parçaları haziranda Türkiye'ye taşınacak. ABD yaptırımları da başlayacak.
REUTERS: Türkiye'nin nakit ihtiyacı en az 40 milyar dolar.
NEW YORK TIMES: Türkiye'den yurt dışına kaçış rekor düzeye ulaştı.
AMERİKA'NIN SESİ: Erdoğan S-400 alırsa yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.
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