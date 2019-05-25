Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı



Edinilen bilgiye göre, olay Aşağı Kızılcaören köyünde teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, patika yoldan demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada KARDEMİR'den Kayseri'ye Kangal demiri yüklü 23039 sayılı yük treni raylardaki yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ayakları kopan Özer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.







TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.