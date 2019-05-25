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  • 25.05.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 17:52

lideri Bahçeli'den partisine ve için özel talimat: Bu algıyı kırın

Geçtiğimiz günlerde partisinin kurmayları ile toplantı yapan Lideri 'nin ve için özel talimat verdiği belirlendi. Bahçeli'nin, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın." dediği öğrenildi.

Bahçeli'den partisine İstanbul ve HDP talimatı

Genel Başkanı 'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.

İSTANBUL VE HDP İÇİN ÖZEL TALİMAT
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin kurmaylarını toplayarak bir toplantı yaptı. 16 il başkanın katıldığı toplantıda Bahçeli'nin İstanbul ve için özel talimat verdiği belirlendi. Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"
MHP lideri Bahçeli'nin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz." dediği öğrenildi.

"BU ALGIYI KIRIN"
Bahçeli'nin aynın zamanda toplantıda, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği de gelen bilgiler arasında.

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