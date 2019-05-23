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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 15:10

Son dakika: lideri 'den flaş açıklaması

Genel Başkanı , "MHP, 'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır" dedi.

Bahçeli'den flaş YSK açıklaması

Son dakika haberi... lideri , 'nın İstanbul kararına ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI EKONOMİK VE SİYASİ SALDIRILAR
Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır." dedi.

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