Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'YE KARŞI EKONOMİK VE SİYASİ SALDIRILAR

Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır." dedi.