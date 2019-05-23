Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE KARŞI EKONOMİK VE SİYASİ SALDIRILAR
Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır." dedi.
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş YSK açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır" dedi.
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.
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