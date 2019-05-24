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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 13:02

son dakika ve tarihi! yapacak mı?

polis alımı yapacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünün ilanına ulaşabilirsiniz. Başvuru şartlarını ve başvuruların ne zaman olduğunun bilgisini bulabilirsiniz. 25. Dönem alımlarında POMEM alımlarına yakın bir tarihte alımlarının gerçekleştirileceği düşünülüyor. Gündemde yer alan açıklamalar doğrultusunda ise bu alımların Eylül 2019’dan önce yapılması bekleniyor. İşte EGM PMYO son dakika lise mezunu ve tarihi! yapacak mı? Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında 2019 yılı için PMYO için polis alımlarına geri sayım devam ederken 17. Dönem mezunlarını verdi. 2bin 402 aday Emniyet Müdürlüğü birimlerinde polis olarak görev yapacak. Birçok kişi tarafından merakla beklenen 2019 yılı polis alımı için ise alımların Eylül ayında olması planlanıyordu. Bu arada vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? PMYO için yapılacak alımlarda ise yine geçen dönem olduğu üzere 2 bin 500 kontenjana sahip olması ve bu adayların 2000'inin erkek ve 500'ünün kadın olması bekleniyor

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