Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında 2019 yılı için PMYO için polis alımlarına geri sayım devam ederken 17. Dönem mezunlarını verdi. 2bin 402 aday Emniyet Müdürlüğü birimlerinde polis olarak görev yapacak. Birçok kişi tarafından merakla beklenen 2019 yılı polis alımı için ise alımların Eylül ayında olması planlanıyordu. Bu arada vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? PMYO için yapılacak alımlarda ise yine geçen dönem olduğu üzere 2 bin 500 kontenjana sahip olması ve bu adayların 2000'inin erkek ve 500'ünün kadın olması bekleniyor