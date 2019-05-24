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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 12:18

Son dakika: 'li ’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Son dakika... 'da Başkanı 'li ’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan '' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı ve amcası 'un sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart 'nde belediye başkanı olan 'li , iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu '', ''Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü.

Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi ile oğlu ve kardeşi ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralana Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



MAHALLEDE ÖNLEM ALDI
Olayın yaşandığı mahallede önlem alan güvenlik güçlerinin bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

MHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Gözaltına alınan Abdullah Koç, Başköy Belde 'nın ardından 2014 yılında MHP'den Başkanlığı'na seçilmişti. Yaklaşık 2 yıl önce partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden Koç, geçen yıl kasım aylarında ise İYİ Parti'ye geçti. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden aday olan Koç, oyların yüzde 40.40'ın almıştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
İnşaat Mühendisi ve 2 çocuk babası olan İhsan Öztoklu'nun cenazesi bugün Doğanhisar Meydanı'nda cuma namazının ardından defnedilecek.

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