Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Beş günün sonunda bir isim eleniyor, bir isim de gün birincisi oluyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak sonuncu sırada tamamlayan isim 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Vahide oldu. Diğer iki gelin ise 12'şer puan aldılar. Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.
24 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?
Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Kanal D'de ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'nın 310. bölümüyle ekrana geliyor. Haftanın birincisi ise Ezgi olurken,kayınvalidelerden 50 puan toplayan Güngör elendi.
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