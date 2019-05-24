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  • 24.05.2019
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okulu öğrencilerinden anısına halı dokudu

okulu öğrencileri, merhume anısına özel olarak dokudukları halıyı annesine verdi.

Mina anısına
Geçtiğimiz yıl vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Mina Başaran anısına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nun başarılı öğrencileri, kolları sıvadı.



Melek Mina anısına özel olarak dokunan halıyı önceki gün anne Beril Başaran'a takdim eden öğrenciler ve okul yöneticileri, Başaran Yatırım Holding'de duygusal anlar yaşattı.

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