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'den S-400 açıklaması: Siyasi ve ekonomik bir kuşatmadır

liderli Bahçeli, ABD'nin S-400'leri öne sürerek Türkiye'yi siyasi ve ekonomik kuşatma altına almaya çalıştığını söyledi...

S-400 kuşatması
Türkiye, S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. Bu tutum, müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.



Türk ekonomisi bir anafor ve anarşik yapının içine çekilmek isteniyor. Bunun hangi mahfillerce projelendirildiği gizlenemez ölçüde meydandadır.


Bahçeli YSK'nın İstanbul kararını da değerlendirdi. "YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.



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