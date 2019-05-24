Türkiye, S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. Bu tutum, müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.Türk ekonomisi bir anafor ve anarşik yapının içine çekilmek isteniyor. Bunun hangi mahfillerce projelendirildiği gizlenemez ölçüde meydandadır.

Bahçeli YSK'nın İstanbul kararını da değerlendirdi.dedi.