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  • 22.05.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 18:47

'den skandal tehdidi! 1. 'nin tarihini işaret ederek...

'ndan bir yetkili yaptığı hadsiz açıklamalarda 'ye tehditler savurdu. 7 Haziran yani 1. 'e dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'ye ile füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süresinin kaldığı söylendi.

ABD'den skandal tehdit! 1. Haçlı Seferi'nin tarihini işaret ettiler

'ndan bir yetkili yaptığı açıklama ile 'ye tehditler savurdu. Skandal açıklamada, 'dan füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söylendi.

ABD'den yapılan açıklamada bir de tarih verilerek, Türkiye'ye Rusya almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanındı.

"1. HAÇLI SEFERİ'NİN TARİHİNİ İŞARET ETTİLER"
Tehdit içeren açıklamalarda Türkiye'ye Rusya ile için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süresinin kaldığı söylendi. Bu tarih ise 1. 'nin yıldönümüne denk geliyor.

Yapılan skandal açıklamaya göre, Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve 'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

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