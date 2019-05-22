ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklama ile Türkiye'ye tehditler savurdu. Skandal açıklamada, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söylendi.

ABD'den yapılan açıklamada bir de tarih verilerek, Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanındı.

"1. HAÇLI SEFERİ'NİN TARİHİNİ İŞARET ETTİLER"

Tehdit içeren açıklamalarda Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süresinin kaldığı söylendi. Bu tarih ise 1. Haçlı Seferi'nin yıldönümüne denk geliyor.

Yapılan skandal açıklamaya göre, Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

