Skandal sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun ifadesinde bir mesaj hariç diğerlerinin tamamını kabul etmesi dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal ifadelerle dolu sosyal medya mesajları gündem olmuştu. Kaftancıoğlu'nun uzun süre kamuoyunda tartışılan mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, yaklaşık bir buçuk yıl devam eden soruşturma dün tamamlanmıştı.

HAPSİ İSTENİYOR

Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis talep edilmişti.

O TWEETİ KABUL ETMEDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Kaftancıoğlu ifadesinde, hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma izni verilen tweetlerden sadece "Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te Taksim'de" şeklindeki mesajı kabul etmedi.

Kaftancıoğlu, "Bu paylaşım benim değildir. Fotoşop veya farklı bir şekilde oluşturulmuş olabilir" dedi. Soruşturma ve kovuşturma izni verilen diğer Twitter paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul eden Kaftancıoğlu, "Bir kadın, bir hekim, bir insan hakları savunucusu ve siyasetçi olmam dolayısıyla paylaşımları eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptım. Paylaşımların suç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"KATİL DEVLET" TWEETİNİ KABUL ETTİ

CHP İl Başkanı'nın skandal tweetleri aslında Türkiye Cumhuriyeti Anayasal Organlarını savunmaya yönelik attığı şeklindeki savunması garipsendi. "Katil Devlet hesap verecek sloganlarıyla kitle Taksim'e, Agos'a yürüyor" şeklindeki paylaşımı kabul eden Canan Kaftancıoğlu, bu skandal mesaj için şu savunmayı yaptı: "Yapılan bir yürüyüş esnasında söylenen sloganların, yani mevcut bir durumun Twitter'da paylaşılmasından ibarettir. Bunun benzeri başkaca paylaşımlar vardır."

SKANDAL TWEETİ DE KABUL ETTİ

15 Temmuz 2016 tarihinde "Tekbir getirerek boğaz kesilerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" şeklindeki paylaşımı kendisinin yaptığını kabul eden CHP'li Kaftancıoğlu, "Orada dini değerleri aşağılama gibi bir durum söz konusu değildir. İnançlı birinin asla böyle bir şeyi yapmayacağını ifade etmek istedim. Bela okumanın da suç olduğunu düşünmüyorum. İfade ettiğim gibi hakkımda kovuşturma ve soruşturma izni verilmiş olan Twitter paylaşımlarımın biri dışında hepsini ben yaptım. Canan Kaftancıoğlu kullanıcı isimli hesap bana aittir. Halen de kullanmaktayım" dedi.