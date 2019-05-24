PTT bünyesine yapılacak olan 55 bin memur- personel alımının detayları belli oldu. Yapılacak olan söz konusu memur alımları 14 farklı kadro için yapılacak. Bu kadrolar haberimizde yer almakta olup PTT personel alımı süreci ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde… Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT bu yıl içerisinde KPSS şartı aramaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika haberlerine çevirdiler. Peki KPSS şartsız sınavsız PTT 55 bin memur alımı ne zaman yapılacak? İşte PTTPAL1100 memur personel alım başvuru şartları