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  • 24.05.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 17:03

şartsız sınavsız 55 bin memur yapacak mı, başvuru şartları! ?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından şartsız 55 bin nın başvuru şartları, başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki PTT başvuru şartları neler? PTT başvuruları nasıl yapılır? Alımlar hangi illerde yapılacak? Yüzbinlerce adayı PTT 55 bin personel alımı için büyük bir heyecan sardı. Adaylar, dört gözle PTT’den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Bakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

PTT bünyesine yapılacak olan 55 bin memur- personel alımının detayları belli oldu. Yapılacak olan söz konusu memur alımları 14 farklı kadro için yapılacak. Bu kadrolar haberimizde yer almakta olup PTT personel alımı süreci ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde… Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT bu yıl içerisinde KPSS şartı aramaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika haberlerine çevirdiler. Peki KPSS şartsız sınavsız PTT 55 bin memur alımı ne zaman yapılacak? İşte PTTPAL1100 memur personel alım başvuru şartları

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HaberlerGüncel Haberleri2019 PTT KPSS şartsız sınavsız 55 bin memur personel alımı yapacak mı, başvuru şartları! PTT hangi kadrolara memur alacak?
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