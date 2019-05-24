Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.