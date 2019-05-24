Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Son dakika: Kuzey Irak'a PKK'ya hava harekatı! Tüm hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklasında, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
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