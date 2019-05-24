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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 17:05

Son dakika: Kuzey 'a 'ya hava harekatı! Tüm hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklasında, " kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

PKK'ya ağır darbe! Tüm hedefler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, 'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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