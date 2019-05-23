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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 00:31

mühendislerinden " bir soframız bir" mesajı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "BirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, ve () mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Ülkemizin daha güçlü, huzurlu, güvenli, birlik ve beraberliğimizin daim olması için savunma sanayisi alanında yerli ve milli güçlerimiz, , , ve 'ların yapımında emeği olan mühendislerinin tüm 'ye selamı var. BirSoframızBir" başlığıyla paylaşılan mesajda, bir mühendisin şu ifadelerine yer verildi:

"11 ayın sultanı mübarek ramazan ayında ve , dur durak bilmeden ülkemizin istikbali ve istiklali için çalışıyor. Araştıran, geliştiren ve azimle üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için üzerine düşen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Yerli ve milli sistemlerimiz Göktürklerimiz, Hürkuşlarımız, ATAK'larımız, ANKA'larımız, Gökbeylerimizle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak Sayın selamlarımızı yolluyoruz. Gönlümüz bir soframız bir.

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