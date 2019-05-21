CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Uydurma bir internet sitesi. Uydurma bir yerel gazete. Uydurma. Araştırsaydınız keşke" dediği Thema News isimli internet sitesinin, Yunanistan'da yayın yapan internet siteleri arasında haber kategorisinde birinci olduğu bildirildi.
Thema News isimli internet sitesi, Yunanistan'da en çok ziyaret edilen 17. internet sitesi olduğu öğrenildi.
BARIŞ YARKADAŞ'IN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sosyla paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Sitede, e-mail adresi, telefon numarası ve künye yok! Sahibinin kim olduğuna dair bir bilgi de..." iddiasında bulundu. Barış Yarkadaş'ın, iddiası gerçeği yansımıyor. Söz konusu sitenin e-mail adresi, telefon numarası ve künyesi bulunuyor.
GÖKSU'DAN CHP ADAYINA: "KABALIK, ZAYIF KİŞİLİKLERİN GÜÇ TAKLİDİDİR"
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP adayının CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisine yönelik hakaretleri hakkında açıklamada bulundu.
Göksu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "CHP adayının hakkımdaki sözleri için tek söyleyeceğim Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir. Taklidin eninde sonunda varacağı noktayı da tüm Türkiye dün gece hep birlikte görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da yayın yapan Thema News adlı internet sitesi; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin İstanbul adayı için 'Yunan' sıfatını kullandı, "İstanbul'u fetheden Yunanlı: Ekrem İmamoğlu" manşetini attı.
CHP adayı; Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi olarak adlandırılan parkın ortasına "Türk Ordusu Kıbrıs'a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır" diyen Rum Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırmıştı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.
SABAH
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