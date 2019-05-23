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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 18:04

Cumhurbaşkanlığı'ndan yle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. sosyal medya hesabından yle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. , sosyal medya hesabı Twitter hesabından yle ilgili bir mesaj yayınladı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek...

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