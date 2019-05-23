Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek...
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