'Aras' kod adlı teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesi civarında görülen bölücü terör örgütü üyesi 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

PERİŞAN VE YORGUN VAZİYETTE

Terörist Aras Aslan'ın HES şantiyesinde yiyecek istediği ve çalışanların oyalamak için beklettikleri sırada çekilen fotoğrafında perişan ve yorgun bir vaziyette olduğu gözlemlendi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında ifadesi süren terörist Aslan'ın da örgüte çok kızgın olduğu, 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkanlı ile bir yıl boyunca sığınakta kaldıklarını, askeri operasyonun kış mevsiminde dahi sürdüğü için yiyecek depolarına gidemediklerini ifade ettiği öğrenildi.

Bölgede birçok eyleme katıldığı ve 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategori de arandığı belirlenen Aslan'ın sorgusu devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDULAR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timi son 4 yılda Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kabusu oldu. Bölgede geçen yıldan beri İHA, SİHA, Sikorsky, Kobra ve Atak helikopterlerinin de katıldığı başarılı operasyonlarla PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristleri büyük darbe yedi. Jandarma'nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) ve JÖH timleri, Karadeniz dağlarını didik didik arayarak teröristlerin korkulu rüyası oldu.

KARADENİZ'DE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ

2016 yılında Ordu'nun Mesudiye ve Gölköy ilçesi kırsalında 7 PKK'lı teröristin öldürülmesiyle bölgede eylemlerini artıran PKK'lı teröristler, Trabzon Maçka ilçesinde, Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit etti. Karadeniz'deki operasyonlarda aralarında 'kırmızı kategori'de arananların da olduğu 19 terörist öldürülürken, 5 terörist yaralı ele geçirildi. 4 PKK'lı da teslim oldu. Giresun kırsalından kaçan 2 PKK'lı ise Tunceli'de etkisiz hale getirildi. Son operasyonlarla birlikte PKK'nın Karadeniz'de izi de tamamen silindi.





GÜNLÜKTE ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ, 12 NOKTADA ARAZİ TARANDI

2017 yılında Giresun kırsalında 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan ile 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in ardından 17 Mayıs'ta İran uyruklu 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu da teslim oldu. Giresun kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınakların birinde Mustafa Tolucan'ın yazdığı günlük ele geçirildi. Günlükte yazan şifreli notları çözen istihbarat birimleri, teröristlerin tüm geçiş güzergahları ile sığınaklarını tek tek belirlemeyi başardı. Tunceli üzerinden Karadeniz kırsalında Behrüz Dudkanlu ile Aras Aslan'a takviye gelmeyince, fikir ayrılığına düşen iki terörist ayrıldı. Behrüz Dudkanlu 17 Mayıs'ta teslim olmasının ardından, verdiği ifadeler doğrultusunda Aras Aslan'ın yakalanması içinde bölge ablukaya alındı. Giresun Çamoluk-Alucra, Espiye-Yağlıdere, Güce-Doğankent Gümüşhane Kelkit-Şiran, Erzincan-Refahiye bölgesinde 12 noktada arazi arama-tarama faaliyeti yoğunlaştırıldı.

TRABZON VE GİRESUN'DA 3 SIĞINAK 9 DEPO BULUNUP İMHA EDİLDİ

Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında yaklaşık bin 800 JÖH, komanda ve PÖH timinin katıldığı operasyonlarda, Giresun kırsalından Tunceli'ye kaçmaya çalışan Aras Aslan'ın 2 gün önce Güce bölgesinde görüntüsü elde edildi. Giresun Espiye ve Doğankent'te içinde silah ve yaşam malzemesi ile yiyecek olan 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi. Trabzon Maçka kırsalında ise 1 sığınak ile 4 depo bulunarak imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Maçka ilçesinde PKK'nın silahlı saldırısında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün köydeki evinden çalınan erzakın da bulunduğu ortaya çıktı.





HES ŞANTİYESİNE GİDİP YİYECEK İSTEDİ

JÖH ve komando timlerinin teröristlerin geçiş güzergahlarını kesmesi, sığınaklarında ortaya çıkarılarak imha edilmesiyle ormanda aç kalan Aras Aslan, Espiye'de bir HES şantiyesine giderek yiyecek istemesi üzerine, vatandaşların ihbarıyla sağ olarak yakalandı. Aslan'ın silah ve teçhizatlarının bulunması için de bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı. 2 teröristin kış üslenmesini Espiye'de geçirdiği ve kış boyunca da hiç sığınaktan dışarıya çıkmadıkları belirlendi. Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Güce Espiye ilçeleri sınırında bulunan bir HES şantiyesine 1 BTÖ mensubunun geldiğinin ihbar edilmesi üzerine süratle hareket eden birliklerimiz tarafından BTÖ üyesi kod adı 'Aras Faraşin' olan Aras Aslan sağ olarak yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SİLAH DEPOSU ARANIYOR

Behrüz Dudkanlu'nun bölgede yer göstermeye devam ettiği, Aras Aslan'ın da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından sorgulanacağı belirtildi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyelerinin tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgede olduğu tahmin edilen PKK'ya ait Karadeniz'in en büyük silah deposunun olduğu sığınağın bulunması için de ormanlar karış karış aranıyor.

TUNCELİ'DEN YENİ TERÖRİST GRUP HAZIRLIĞI

PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının yok edilmesi üzerine, Kandil talimatıyla Tunceli üzerinden yeni bir grubun tekrar Karadeniz kırsalına gönderilmeye hazırlandığı da istihbarat birimleri tarafından belirlendi. 17 kişilik yeni terörist grubun korktukları için bölgeye gelmek istemedikleri ortaya çıkarken, güvenlik güçleri sınır hattında da tedbirleri artırdı.



İHBAR EDENE ÖDÜL VERİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın yakalanmasını sağlayarak ihbarda bulunan köylülerin de ödüllendirileceği belirtildi.



