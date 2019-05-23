Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.