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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:49

"" pozu, 'nin ittifak ortağı ile İYİ Parti'yi rahatsız etti

19 Mayıs’ın 100. yılında Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin birlikte verdiği poz, ’nin ittifak ortakları İYİ Parti ile ’nin tepkisine neden oldu


19 Mayıs'ın 100. yılı münasebetiyle 'da düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir araya geldiği ve siyasi kulislerde "" olarak değerlendirilen fotoğraf, 'nin ittifak ortağı ile İYİ Parti'yi rahatsız etti.



İYİ Parti Genel Başkanı grup toplantısında yaptığı konuşmada Samsun'da yapılan devlet törenini 'şov' olarak nitelendirirdi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Tespih taneleri gibi dizilmişler bir de fotoğraf çekilmişler" ifadeleri ile o fotoğraf karesini hazmedemediğini ortaya koydu.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, fotoğrafla ilgili "Hiç güzel değil" yorumu yapmıştı.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan fotoğrafı eleştirenlere tepki göstererek, "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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