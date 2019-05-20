19 Mayıs 100. yılda da büyük bir gururla kutlandı

Atatürk'ün 100 yıl önce Kurtuluş Mücadelesi için Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin her yerinde, KKTC'de ve dış temsilciliklerde kutlandı.





ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Samsun'da deniz ve kara askerleri, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Çin'in başkenti Pekin'deki Dil ve Kültür Üniversitesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.





Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün doğan Nazire Baş'a yaş günü yapıldı.

Türkiye'nin her yerinde, 100. yıl coşkusu yaşandı. 7'den 70'e herkes bayrağını kapıp törenlere katıldı.