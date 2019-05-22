FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü telefonlarla irtibat halinde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.



2 ALBAY, 2 YARBAY DA VAR

Haklarında Gözaltı kararı çıkarılan askerlerin 41'inin aktif görevde olduğu belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 34, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 şüpheli ile 11 mahrem imamı gözaltına aldı. Gözaltı kararları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü/kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının tespit edildiği ifade edildi. Öte yandan Gaziantep'te örgütün askeri mahrem yapılanmasında, askeri öğrencilerden sorumlu, "öğretmen" konumunda yer aldığı belirlenen S.Ş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE KELEPÇE

Ankara'da ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 5 öğretmen gözaltına alındı. Bursa'da FETÖ operasyonunda 16 ByLock'çu gözaltına alındı. İzmir merkezli 4 ilde yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de ki soruşturma kapsamında eski Sinop emniyet Müdürü Şeref Aytekin İzmir Torbalı'da trenden inerken yakalandı. İstanbul'daki FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 sivil şüpheliden 15'i tutuklandı.

SABAH