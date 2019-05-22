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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:12

Son dakika: 'ye girmeye çalışan teröristlerle ilgili yeni gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermeye başladı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

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