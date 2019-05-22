Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.
Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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