Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.05.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 13:13

Son dakika: 'nın başvurusunu reddetti

Son dakika... , Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı ’nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017’den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

AYM Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı 'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri