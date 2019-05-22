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Sarar çiftini soyan hırsızlar Avrupa'da yakalandı

Maskeli çete, Sarar çiftini bağladı. Evdeki kasayı boşaltıp kaçtı. Moldovalı hizmetçi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine operasyon sınır ötesine uzandı. Bulgaristan'da 2, Yunanistan'da da 6 kişi yakalandı.

'Av'rupa
Türkiye'nin tekstil devi Sarar'ın sahiplerini rehin alıp, kasayı boşaltan hırsızlar, uluslararası operasyonla yakalandı. Olay, 18 Mayıs'ta Eskişehir'de yaşandı. Maskeli 3 kişi, Cemalettin- Zehra Sarar çiftinin villasını bastı. Ünlü patron ve eşini bağlayıp darp eden hırsızlar, kasadaki yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için kolları sıvadı.




TÜRKİYE UYARDI
Sarar'ın hırsızların Bulgarca'ya benzer bir dil konuştukları yönünde ifade vermesi üzerine şüpheler evin hizmetçisi Moldovalı Iulıa Dragusan'da (34) yoğunlaştı. Moldovalı kadın Yalova'da yakalandı. Hizmetçinin ifadesinden yola çıkılarak İstanbul'da bir şüpheli daha gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren özel ekip, olaya karışan Moldova uyruklu 2 kişinin Edirne'deki Hamzabeyli 'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığını saptadı. Bunun üzerine Bulgar makamları uyarıldı. Bulgar polisi, 2 gaspçıyı Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken yakaladı. Gaspçıların iadesi için işlemler başladı. Iulıa Dragusan'ın ifadesi doğrultusunda, olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 6 kişi de Yunanistan'da gözaltına alındı.



İŞTE O HİZMETÇİ
Sarar çiftinin evini soyanlar arasında bulunan Moldovalı Iulıa Dragusan'ın 2014'te aldığı 5 yıllık pasaportla, hizmetçilik yapmak için Türkiye'ye geldiği belirlendi. Şüphelinin 16 Mart'ta İstanbul'da bir adres göstererek 1 yıllık kısa dönem ikamet izni aldığı öğrenildi.



Hırsızların evin kapısının üzerine bırakılan anahtarla içeri girdikleri öğrenildi.



SIRRIBERK ARSLAN

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