Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Turizmciler bayram yaptı! Ege ve Akdeniz'de rezervasyonlar yüzde 90'ı aştı. Yunan adaları da bu ilgiden nasibini aldı.
Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler de planlarını yaptı. 10 milyon otobüs, 3 milyon uçak bileti şimdiden satıldı. Tatilci sayısının 20 milyonu bulacağı açıklandı.
Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler de planlarını yaptı. 10 milyon otobüs, 3 milyon uçak bileti şimdiden satıldı. Tatilci sayısının 20 milyonu bulacağı açıklandı.
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