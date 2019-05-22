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Ege ve ’de doluluk oranı yüzde 100’e çıktı

Kara, hava ve deniz yoluyla bayram tatiline gideceklerin sayısı 20 milyona ulaştı.

'Tur'kiye
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Turizmciler bayram yaptı! Ege ve 'de rezervasyonlar yüzde 90'ı aştı. Yunan adaları da bu ilgiden nasibini aldı.



Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler de planlarını yaptı. 10 milyon otobüs, 3 milyon uçak bileti şimdiden satıldı. Tatilci sayısının 20 milyonu bulacağı açıklandı.

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