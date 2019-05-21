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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:06

Son dakika: Sarar çiftine dehşeti yaşatan Moldovalılar, Romanya sınırında yakalandı

'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi 'ın evlerine girilip elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedilerek kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili aranan 4'ü kadın 7 kişi, 'dan Romanya'ya geçmek isterken sınırda yakalandı.

Ünlü aileye dehşeti yaşatmıştı! Romanya sınırında yakalandı...

'de cumartesi gecesi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi 'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu LuliaI D. ile erkek şüpheli gözaltına alındı.

Polisin soruşturması kapsamında olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 7 kişinin Edirne'nin Hamzabeyli 'ndan 'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüğünü ve şüphelilerin Bulgaristan'da yakalandığını açıkladı.

ROMANYA'YA GEÇERKEN YAKALANDILAR
Türkiye'nin uyarısının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün saat 17.00 sıralarında Bulgaristan'a hafif ticari araçla geçiş yapan 4'ü kadın 7 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı.

Şüpheliler, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı, 4'ü kadın 7 şüpheli, Türkiye'nin talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantdi Yabancılar Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş yapmak isterken yakalanan 7 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ya da yarın Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

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