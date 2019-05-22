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Kalkan savaşı!

Karadeniz’de kalkan avlayan Türk balıkçılara, Romanya sahil güvenlik ekipleri ateş açtı. 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Tekne battı.

Kalkan savaşı!
Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden balıkçı teknesi, kalkan balığı avına çıktı. İddiaya göre uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Köstence açıklarında 'Dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısı yaptı. Mermi isabet eden 3 balıkçı yaralandı, 5 balıkçı da gözaltına alındı. Yaralı balıkçılar, Köstence'de tedavi altına alındı. Bu arada teknenin de battığı açıklandı.

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