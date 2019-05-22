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  • 23.05.2019 00:22
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 00:22

'da çukura düşen Baran'ın ölümü soruşturması: 1 kişi tutuklandı

'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçük Baran'ın soruşturmasında flaş gelişme

, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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