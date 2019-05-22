Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Niğde'nin Bor ilçesinde 23.22'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.22 23:22:37 37.9020 34.5893 5.0 -.- 2.4 -.- BOR (NIGDE) İlksel

2019.05.22 23:07:38 40.8553 31.6952 5.0 -.- 2.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2019.05.22 22:59:23 39.5005 26.1945 14.6 -.- 1.4 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.05.22 22:33:42 38.9090 26.0183 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.05.22 22:19:49 38.5910 43.0775 9.4 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel

2019.05.22 21:24:03 40.2127 42.6563 5.5 -.- 2.5 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2019.05.22 19:56:56 37.1282 27.7447 8.2 -.- 2.1 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.05.22 19:10:49 40.2392 42.6575 5.0 -.- 2.6 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2019.05.22 19:06:25 40.2975 42.6803 5.0 -.- 2.8 -.- HAMAMLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2019.05.22 18:17:10 39.3998 26.2727 13.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel