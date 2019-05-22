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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 00:26

Bor'da ! son depremler...

'nin Bor ilçesinde saat 23.22 sularında 2.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Niğde Bor'da deprem!

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 'nin Bor ilçesinde 23.22'de 2.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.22 23:22:37 37.9020 34.5893 5.0 -.- 2.4 -.- BOR (NIGDE) İlksel
2019.05.22 23:07:38 40.8553 31.6952 5.0 -.- 2.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2019.05.22 22:59:23 39.5005 26.1945 14.6 -.- 1.4 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.22 22:33:42 38.9090 26.0183 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.22 22:19:49 38.5910 43.0775 9.4 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2019.05.22 21:24:03 40.2127 42.6563 5.5 -.- 2.5 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.05.22 19:56:56 37.1282 27.7447 8.2 -.- 2.1 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.22 19:10:49 40.2392 42.6575 5.0 -.- 2.6 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.05.22 19:06:25 40.2975 42.6803 5.0 -.- 2.8 -.- HAMAMLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.05.22 18:17:10 39.3998 26.2727 13.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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