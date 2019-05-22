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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 00:15

, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Başkanı Prof. Dr. , 'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programında sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

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