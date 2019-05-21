Son dakika gelişmesine göre, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direklerinin içine 10 yaşlarında bir çocuk düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son dakika... İstanbul'da inşaat çukurunda can pazarı! 10 yaşında çocuk...
Son dakika... Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direklerinin içine 10 yaşlarında bir çocuk düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
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