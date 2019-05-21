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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 23:04

Son dakika... 'da nda ! 10 yaşında çocuk...

Son dakika... 'nde inşaat kazık direklerinin içine 10 yaşlarında bir çocuk düştü. İtfaiye ve ekiplerinin çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.

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