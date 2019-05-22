CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarihi Şato Restoranı, Başkanlık Konutu'na dönüştürme kararına tepkiler büyüyor. Sosyal Paylaşım sitesi Facebook üzerinden Tunç Soyer'in eski Şato Restoranı konuta çevirme kararını yaptığı paylaşımla eleştiren CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Egeli Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şato Restoran'ın konut kimliğinden çıktığını ve tarihi bir mekan olduğunu hatırlatan Karataş, "Ben Facebook'ta yaptığım paylaşımda da belirttim. Sayın Soyer'e 'Eğer kararından dönmezsen bir partidaşın olarak karşında olacağımı bilmeni isterim' dedim. Bundan daha büyük yanlış olmaz. Kaldı ki bu yanlışların başlangıcı olur, her şeyi yansıtır. Orası tarihi bir kimlik edinmiş, tarihi kimliğe sahip olmuş bir yer. O tür yerler ev olarak, konut olarak kullanılamaz. Bir yeri ev olarak yaparsın ama onun kısmetine ev olmak düşmez. Şato da böyle bir yer. Kaldı ki oranın etrafında ev yok, komşuları yok. Orası, kendini tecrit etmiş, ayrı bir yer" dedi.





KONUT OLAMAZ

Karataş, "Orasının adını boşuna 'Şato' koymamışlar. O mekan 'Şato' diye büyük bir unvan almış. Evet orası belediyenin mülkiyetinde olan bir yer. Ama orası artık konut kimliğinde olamaz. Orasını yabancı misafirlerin, misyon şeflerinin, devlet adamlarının, yabancı temsilcilerin ağırlandığı bir yer olarak kullanmak lazım. Orası ayaklarını uzatıp aile keyfi yapacağın yer değil" diyerek tepki gösterdi.



İSRAF OLUYOR

Soyer'in Şato restoranı konut yapma kararına bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Burhan Özfatura'dan geldi. Özfatura, Tarihi Şato Restoranı konut olarak kullanmak yerine İzmirlilerin kullanımına açmanın daha doğru olacağını söyledi. Şato Restoran'ın eşsiz İzmir manzarasına sahip tarihi bir mekan olduğunu hatırlatan Özfatura, "Benim dönemimde orası İzmirliler'in hizmetine açılmış ve restoran olarak kullanılmıştı. Orada zaman zaman düğünler de yapılıyordu. Eğer konut olarak kullanılacaksa Hatay'da, Göztepe Stadının karşısında, altında özel bir bankanın hizmet verdiği lojmanlar var. Ayrıca Bostanlı'da da rahmetli Ahmet Piriştina'nın vefat ettiği Başkanlık Konutu var. Özellikle Hatay'daki lojman çok güzel ve merkezi bir yerde. Hatta üst katlarda birbiri ile bağlantılı bir daireden diğerine geçişin mümkün olduğu gayet geniş bir lojman da var. Buraları varken Şato Restoran'ın konut olarak kullanılması bana göre israf olur. O eşsiz manzaradan İzmirliler yararlanmalı" diye konuştu. Öte yandan Neptün Soyer, önceki gün Şato Restoran'a gelerek çalışmaları denetledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ise şatoyu jiletli tellerle çevirdi. Belediye ekipleri tarafından bahçeye çok sayıda gül dikildiği gözlendi.