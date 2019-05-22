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  • 22.05.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 13:42

Metris Kavşağı bağlantı ve yan yol çalışmalarında sona gelindi

tarafından yapımı devam eden Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve ’nda sona gelindi. Çalışmalar kapsamına, eski yaya üstgeçidi sökülerek yerine yeni monte edilecek. 11 gün sürecek çalışmalar boyunca trafik 23.00-06.00 arasında tek şeritten sağlanacak. Çalışmalara bu gece itibariyle başlanıyor.

Trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmada sona gelindi
Otoyolu / Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunu azaltacak TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve 'nda sona gelindi. Çalışmaların son aşaması kapsamında, 85 metre uzunluğundaki eski yaya üstgeçidi kaldırılarak yerine yeni çelik yaya üst geçidi monte edilecek.

Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi ile Sultangazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan, eski yaya üstgeçidinin sökümüne bu gece 23:00'de başlanacak. Söküm çalışmaları 3 gün boyunca sürecek. Çalışmalar, trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına gece 23.00 ile sabah 06:00 arasında devam edecek.



Söküm çalışmalarının tamamlanmasının akabinde, 80 metre uzunluğundaki yeni çelik Yaya Yolu Köprüsünün montesine başlanacak. Yeni yaya yolu köprüsünün monte çalışmalarının 8 günde tamamlanması planlanıyor.

Böylece, eski ve yeni köprünün söküm ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla, kurulumu sağlanan yeni çelik Yaya Köprüsü yaya trafiğine açılacak.11 gün sürecek çalışma süresince trafik akışı 23.00-06.00 saatleri arasında tek şerit üzerinden sağlanacak.

TEM-METRİS KAVŞAĞI KUZEY-GÜNEY YANYOL VE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü ile arasındaki 23 Ekim 2017 tarihli Protokole istinaden yapılan çalışmalar % 90 oranında tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; Kuzey-Güney istikametinde toplam 4.500 metre yanyol, TEM Otoyolu üzerinden dönüşü sağlayacak 120 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde, çift şeritli araç dönüş/geçiş köprüsü yapılıyor.



Metris Köprülü Kavşak ve Yanyol inşaatları tamamlandığında; TEM Otoyolu-Metris Kavşağı, Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.

Ayrıca, istikametinden gelen ve istikametine giden araçların Sultangazi, Arnavutköy istikametine girişleri Yanyol yapılarak sağlanacak. Sultangazi ilçesinden, Edirne istikametine TEM Otoyolu Yanyola Bağlantı Yolu ile bağlanması sağlanacak.

Araç Dönüş Köprüsü ve Yan Yolların önümüzdeki 1 ay içinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

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