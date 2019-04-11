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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 22:04

istedi yerine getirdi! Soyer'in suflörü FETÖ mü?

Başkanı ’in terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken, ’nün ler öncesinde KHK'lılar ile ilgili açıklamaları ortaya çıktı.

FETÖ istedi Tunç Soyer yerine getirdi

Başkanı seçilen 'in ilk icraatı ve 'yı sevindirdi. Terör örgütleriyle ilişkili olduğu gerekçesiyle ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili 'li Soyer, 'Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız' dedi. Skandal sözlerin yankıları devam ederken FETÖ'nün kara propaganda hesabı 'yi yönetenlerden biri olan firari örgüt üyesi 'nın KHK ile meslekten atılan FETÖ'cülerle ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

SOYER'İN SUFLÖRÜ FETÖ MÜ?
CHP'li Soyer'in göreve gelir gelmez ilk iş olarak KHK ile meslekten atılanları zabıta yapmak istemesi FETÖ'nün isteklerinden biri miydi? soruları akıllara geldi. Firari FETÖ'cü Said Sefa lerden iki ay önce yaptığı açıklamada, "Erdoğan yönetimi bu haliyle devam ettiği sürece Kanun Hükmünde Kararname mağdurları mağdur olarak kalmaya devam edecekler. Bu iktidarın laneti ülke üzerinden kalktığında KHK mağdurlarının üzerindeki lanet de ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise 'CHP'li Soyer'in KHK ile atılanları memur olarak işe alma projesinin arkasında FETÖ'nün yer aldığını ve seçimlerin öncesinde örgüte verilmiş sözlerin olduğunu açıkça gösteriyor' yorumlarında bulundu.

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