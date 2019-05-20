Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 hırsız tarafından soyuldu. Olay, önceki gece saatlerinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu'na ait tekstil fabrikası bölgesinde meydana geldi. Sarar çiftinin fabrika bölgesindeki konutuna giren soyguncular, çifti rehin aldı. Çifti ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir süre darp eden soyguncular, sonra evdeki kasayı açarak içerisindeki ziynet eşyaları ile dövizleri çaldı. Maskeli soyguncular olay yerinden yaya olarak kaçarken; ihbarla gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir savcı görevlendirdi.
'BULGARCA KONUŞUYORLARDI'
Cemalettin ve Zehra Sarar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti verdiği ifadede, soyguncuların Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.
'BULGARCA KONUŞUYORLARDI'
Cemalettin ve Zehra Sarar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti verdiği ifadede, soyguncuların Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.
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