Sarar ailesini soyan iki zanlı Bulgaristan'da yakalandı

ünlü giyim markası Sarar'ın sahipleri, hırsızlık şoku yaşadı. Yüzleri maskeli 3 kişi, geçen Cumartesi günüçiftinin Eskişehir'deki evini bastı. Yatak odasında bulunan Sarar çiftinin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. 1 milyon dolar ve 1 milyon euro isteyen hırsızlar, o kadar paraları olmadığını söyleyen çifti darp etmeye başladı. 3 hırsız daha sonra kasanın anahtarının yerini öğrenmeye çalıştı. Zehra Sarar , anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine darp edip, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarı bulup kasayı açtı. 3 hırsız, kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak kaçtı. 1.5 saat koli bantlarını makasla keserek kurtulan çift, polisi aradı. Polis, Sarar çiftinin evinde çalışan Moldova uyruklu Iulia D.'yi, soygundan 15 saat sonra Yalova'da gözaltına aldı. D.'nin ardından bir erkek şüpheli daha yakalandı. Bulgaristan'a kaçan 1'i kadın 2 Moldovalı da yakalandı. 3 soyguncunun, eve giriş kapısı üzerinde bulunan anahtarla içeri girdikleri saptandı. Anahtarı da kapının üzerine Julia D.'nin bıraktığı iddiası ortaya atıldı.





Cemalettin Sarar, yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin eve girerek kendilerini darp ettiğini, kendi aralarında ise Bulgarca ya da ona benzer bir dil kullandıklarını söyledi.

İçİşleri Bakanı Soylu, "1'i kadın Moldovalı 2 zanlının Edirne'den Bulgaristan'a çıkış yaptığını tespit ettik. Hemen bunları Bulgar polisine yakalattırdık. Zanlıların iade işlemlerini başlattık" dedi.SARAR Grubu, hırsızlık olayının ardından açıklama yaptı: "Emniyet, saldırganların yakalanması için her türlü çabayı gösteriyor. Saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. Dünyanın her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."