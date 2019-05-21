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  • 21.05.2019 14:15
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:15

Son dakika: 'da operasyonu

'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü 'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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