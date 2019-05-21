Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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