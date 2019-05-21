Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.05.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 19:56

Meteoroloji'den o bölge için son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor...

'nden son dakika açıklaması geldi. , 'in iç kesimleri ile 'nun güneyinde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den o bölge için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli geliyor...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri