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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 07:21

son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs

Son dakika... tarafından yayınlanan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde hava yağmurlu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde raporu...


yeni raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtının oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerekiyor.


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