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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 20:10

'den "Atatürk posteri" açıklaması: 19 Mayıs'ın sona ermesiyle...

(), belediye binasındaki Atatürk posteri ve Türk bayraklarının kaldırılmasına ilişkin, "'ü Anma, Gençlik ve sona ermesiyle birlikte hizmet binalarımızdan Atatürk posteri ve Türk bayrakları bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplanmıştır." açıklamasında bulundu.

İBB'den Atatürk posteri açıklaması

(), belediye binasındaki Atatürk posteri ve Türk bayraklarının kaldırılmasına ilişkin, açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada,Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin, tören ve kutlama ilkelerini düzenleyen 2/8 maddesinde yer alan "Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır" hükmü uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının da ulusal ve resmi bayram süresince bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"'ü Anma, Gençlik ve sona ermesiyle birlikte hizmet binalarımızdan Atatürk Posteri ve Türk Bayrakları bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplanmıştır."

Yalanların Sözcü'sü "İBB binasındaki Atatürk posteri ve Türk Bayrakları indirildi" başlıklı skandal bir habere imza attı.

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