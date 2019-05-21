GENAR Başkanı İhsan Aktaş 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Sandık güvenliğinden, son kamuoyu anketlerine kadar birçok konuya değinen İhsan Aktaş, "Küskün seçmenlerin" oy verme davranışının bu seçimlerde nasıl şekilleneceği sorusunu da yorumladı. İşte İhsan Aktaş'ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin analizleri...

AK PARTİ KARARSIZ SEÇMENE ODAKLANDI

Her seçimde sandığa gitmeyen bir sandık kitlesi var. Sebepleri farklı olmakla beraber katılımda değişiklikler gösteriyor tabi Türkiye'deki katılım Avrupa'ya göre çok yüksek. Peki sandığa gitmeyen gitmeyenler hangi partinin kitlesi? Bana kalırsa AK Parti'nin tabanı sandığa gitmedi. Seçime giderken biz şunu görmüştük CHP ve İyi Parti'nin kararsız seçmeni kalmamıştı fakat AK Parti tabanı içerisinde bir kararsız seçmen vardı. AK Parti küskün seçmenlere odaklandı ve bunun üzerine çalışmalarını yapıyor.

SANDIK GÜVENLİĞİ...

Tarih boyunca Türkiye'de seçimler güvenlidir. Bu seçimlerde ittifaklardan dolayı AK Parti'nin sandık üyeleri tek başına kaldı çünkü MHP de çoğu yerde yoktu. Bununla beraber ihtilaflı oylarda AK Parti hep 4'e 1 kaldı. 23 Haziran seçimleri ise bu açıdan bakıldığında daha güvenli olacaktır. Bu seçim şöyle olur. Hiçbir partinin zaaf göstermeyeceği, hiçbir sandık görevlisinin dikkatlerinden kaçırmayacağı bir süreç olacak ki, daha güvenli bir seçim anlamına gelecek. Daha az zararla atlatacağımız bir seçim olacak. Seçim bittiği, oylar sayıldığı zaman da şu kazandı/bu kazandı gibi bir tartışma olmayacak.

"HİZMETİNİ İYİ ANLATAN, TARAFTARINI İYİ MOTİVE EDEN KAZANIR"

"Biz kurumsal çalıştığımız için, böyle zamanlarda sürekli araştırma yapıp kamuoyuna açıklamak en doğrusu. Nihayetinde, sizinle çalışan kurumlar sizin yaptığınız araştırmalar üzerine strateji kuruyorlar.

Dolayısıyla, önde de olsanız geride de olsanız onu kamuoyuna yayınlamak doğru değil. Ama nihayetinde başa baş gitmiş bir seçim var. Seçim bittiği gün iki partinin oyları eşitti. Kendi tarafını daha iyi motive eden, daha sandığa götüren, politikalarını hizmetlerini daha iyi anlatan partiler avantajlı olacak gibi görüyoruz"