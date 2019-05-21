Kaos lobisini korkutan fotoğraf

Kurtuluş mücadelesinin 100. yılında iktidar-muhalefet birleşti. Liderler, 19 Mayıs'ta el ele verdi. 82 milyonun tek vücut olduğunu bir kez daha gösterdi.
Millet, özlediği tabloyu mutlulukla izledi. Terör yandaşları ise korkudan titredi. Her fırsatta Türkiye'yi manşete taşıyan kaos lobisi bu fotoğrafı görmedi!
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL - BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ - MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ - AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU - ANAP GENEL BAŞKANI
İBRAHİM ÇELEBİ - SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU - VP GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK
MİLLET ÇOK MEMNUN
Siyasette çok farklı düşünen partilerin milli bayramda bir araya gelmesi milleti sevindirdi. Vatandaşlar, "Bu birlik ruhu olduğu müddetçe kimse bizi yenemez" dedi.
Millet, özlediği tabloyu mutlulukla izledi. Terör yandaşları ise korkudan titredi. Her fırsatta Türkiye'yi manşete taşıyan kaos lobisi bu fotoğrafı görmedi!
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL - BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ - MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ - AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU - ANAP GENEL BAŞKANI
İBRAHİM ÇELEBİ - SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU - VP GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK
MİLLET ÇOK MEMNUN
Siyasette çok farklı düşünen partilerin milli bayramda bir araya gelmesi milleti sevindirdi. Vatandaşlar, "Bu birlik ruhu olduğu müddetçe kimse bizi yenemez" dedi.
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