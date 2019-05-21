Bugünkü
Takvim

Kaos lobisini korkutan fotoğraf

Liderlerin 'daki birlik mesajı milletin içini ferahlattı. ile yatıp kalkan kaos lobisi ise o fotoğrafı görmemiş gibi yaptı.

Bu 100'den korktular
Kurtuluş mücadelesinin 100. yılında iktidar-muhalefet birleşti. Liderler, 'ta el ele verdi. 82 milyonun tek vücut olduğunu bir kez daha gösterdi.
Millet, özlediği tabloyu mutlulukla izledi. Terör yandaşları ise korkudan titredi. Her fırsatta 'yi manşete taşıyan kaos lobisi bu fotoğrafı görmedi!




DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL - BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ - MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ - AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU - ANAP GENEL BAŞKANI
İBRAHİM ÇELEBİ - SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU - VP GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK


MİLLET ÇOK MEMNUN
Siyasette çok farklı düşünen partilerin milli bayramda bir araya gelmesi milleti sevindirdi. Vatandaşlar, "Bu birlik ruhu olduğu müddetçe kimse bizi yenemez" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKaos lobisini korkutan fotoğraf
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri