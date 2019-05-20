Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Kütahya Merkez'de saat 23.45 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.05.20 20:16:47 38.4028 39.0900 8.7 -.- 3.2 3.3 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.05.20 15:35:22 36.1930 30.8920 8.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:50:42 38.9547 27.1417 22.4 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.05.20 13:38:09 35.2887 33.5577 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.20 13:20:31 35.8852 31.1005 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:12:57 39.3137 27.8790 9.9 -.- 1.9 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.20 13:12:57)
2019.05.20 12:35:51 37.0413 27.8748 9.9 -.- 2.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:52:13 36.9260 29.4415 3.2 -.- 2.1 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
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