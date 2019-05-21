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  • 22.05.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 02:04

'da operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

'da Fetullahçı /Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sözde sohbet evinde toplantı halinde olanlarla birlikte 2'si sözde üst düzey 17 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cüler toplantı halinde basıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , / soruşturması kapsamında çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda örgüt tarafından haklarında FETÖ/PDY Silahlı üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, halen sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakını ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi.

SÖZDE SOHBET EVNE OPERASYON
Bunun üzerine polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken il kadın sorumlusu ile il üst düzey sorumlu şahsın da bulunduğu toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda para, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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